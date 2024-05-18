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Gündem Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
2024-05-18 00:59:00 -
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Angola Cumhuriyet nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Mustafa Çelik atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4’üncü maddesi gereğince görevden alındı. Bakanlıkta açık bulunan Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne Muharrem Kurt, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Özge Aydiş Toy atandı. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Samsun İl Müdürü Tekin Balcı ve Rize İl Müdürü İdris Altuntaş görevden alındı. Amasya İl Müdürlüğüne Mersin İl Müdürü Veysel Topkaya, Bitlis İl Müdürlüğüne Vefa Akdoğan, Çorum İl Müdürlüğüne Sahit Aydın, Elazığ İl Müdürlüğüne Ömer Faruk Ergün, Hakkari İl Müdürlüğüne Abdulhalim Ünalan, Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne Müslüm Ferdi Bozkurt, Kastamonu İl Müdürlüğüne Harun Köksalan, Malatya İl Müdürlüğüne Ali Sait Çeçen, Manisa İl Müdürlüğüne Mustafa Kılıç, Mersin İl Müdürlüğüne Naci Yılmaz, Muğla İl Müdürlüğüne Isparta İl Müdürü Yakup Kütük, Muş İl Müdürlüğüne Ahmet Kırtay, Ordu İl Müdürlüğüne Sivas İl Müdürü Harun Tan, Sivas İl Müdürlüğüne Özgür Kırmızıtaş, Samsun İl Müdürlüğüne Bayburt İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Şırnak İl Müdürlüğüne Salih Kaya, Tokat İl Müdürlüğüne Kıymet Boztaş, Yozgat İl Müdürlüğüne Arif Topal, Zonguldak İl Müdürlüğüne ise Mehmet Türkmen Köse atandı. Görevden almalar ve atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Resmi Gazete’de yer alan karar ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan, Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcısı Metehan Özcan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Bülent Aytaç görevden alındı. Çalışma Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Ali Aybey, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Oğuz Tuncay, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına İş Başmüfettişi Bekir Aktürk, Strateji Geliştirme Başkanlığında İbrahim Esenkar, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Ticaret Başmüfettişi Bülent Uğur Ecevit, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Engin Akyol ve Mustafa Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat Doğanay, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Necmettin Öz, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Mürsel Baki atandı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Hasan Davulcu ve Ersin Dilber atandı.

Kaynak: AA

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