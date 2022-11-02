  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 02:34:00 -
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliğine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları Adem Abanoz ve Süleyman Çökekci atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine başkontrolörlüklerine ise Hazine kontrolörleri Muhammet Aksoy ve Fatih Yetişen'in ataması yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığında vergi başmüfettişliklerine de 25 vergi müfettişinin ataması gerçekleştirildi.

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de! Enflasyon hedefi...
2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de! Enflasyon hedefi...

Ekonomi

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de! Enflasyon hedefi...

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi Resmi Gazete'de
Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi Resmi Gazete'de

Gündem

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi Resmi Gazete'de

TBMM kararları Resmi Gazete'de
TBMM kararları Resmi Gazete'de

Gündem

TBMM kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Gündem

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de bugün (28 Ekim 2022) Resmi Gazete'de yayınlanan haberler! Torba yasa resmî gazete 2022
Resmi Gazete'de bugün (28 Ekim 2022) Resmi Gazete'de yayınlanan haberler! Torba yasa resmî gazete 2022

Gündem

Resmi Gazete'de bugün (28 Ekim 2022) Resmi Gazete'de yayınlanan haberler! Torba yasa resmî gazete 2022

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sürücülere yeni uygulama
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sürücülere yeni uygulama

Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sürücülere yeni uygulama

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Resmi Gazete yayınlanmadı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Resmi Gazete yayınlanmadı

Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Resmi Gazete yayınlanmadı

Araç sahipleri dikkat! Kazaları düşürecek adım! Resmi Gazete'de yayımlandı
Araç sahipleri dikkat! Kazaları düşürecek adım! Resmi Gazete'de yayımlandı

Otomotiv

Araç sahipleri dikkat! Kazaları düşürecek adım! Resmi Gazete'de yayımlandı

SPK kararları Resmi Gazete'de
SPK kararları Resmi Gazete'de

Gündem

SPK kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete atama kararları kim hangi göreve getirildi 31 Ekim 2022
Resmi Gazete atama kararları kim hangi göreve getirildi 31 Ekim 2022

Aktüel

Resmi Gazete atama kararları kim hangi göreve getirildi 31 Ekim 2022

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete 31 Ekim Pazartesi
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete 31 Ekim Pazartesi

Aktüel

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete 31 Ekim Pazartesi

Resmi Gazete'de bugün: 1 Kasım 2022 kararları! (11.01.2022)
Resmi Gazete'de bugün: 1 Kasım 2022 kararları! (11.01.2022)

Gündem

Resmi Gazete'de bugün: 1 Kasım 2022 kararları! (11.01.2022)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23