Atama kararları Resmi Gazete'de
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
ürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim görevinden alındı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Murat Eskici atandı.
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Mahmut Sütcü getirildi.