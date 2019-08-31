0553 313 94 23

Atama kararı Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına, Oğuzhan Özbaş ve Murat Çetinkaya atandı

31 Ağustos 2019 Cumartesi 02:16
Atama kararı Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına, Oğuzhan Özbaş ve Murat Çetinkaya atandı.

Söz konusu atamalar 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 02:16
  1. Atama kararı Resmi Gazete'de
  2. Merkez Bankası
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atama kararı Resmi Gazete'de
    1. Atama kararı Resmi Gazete'de
    2. Yemen'deki Aden ve Ebyen saldırıları
    3. Merkez Bankası Başkan..
    4. Emniyetten açıklama
    5. Bodrumlular Ardahan Belediye..
    6. Netanyahu'dan Macron'a uyarı: Onunla..
    7. Venezuela hükümetinden Kolombiya'ya..
    8. Tekirdağ’da korkutan yangın: Yüzlerce..
    9. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    10. Maçın ardından
    11. NATO'dan 'Su-57' sorusuna ilginç tepki!
    12. Maçın ardından
    13. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    14. Kütahya’da Fener Alayı Coşkusu
    15. Tekirdağ'da trafik kazası: 3 ağır yaralı
    16. Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması:..
    17. Otomobille elektrikli bisiklet kafa..
    18. Kocaeli’de marketten 40 bin TL’lik..
    19. Isparta’da coşkulu 30 Ağustos gecesi
    20. Çeşme’de Fener Alayında Meşaleler..
    21. Erol Bedir: "Galatasaray yenilseydi,..
    22. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    23. Askerler söyledi vatandaşlar dinledi
    24. Kuşadası’nda Zafer Bayramı kutlamaları..
    25. Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü
    26. Antalya'da tur otobüsünün şarampole..
    27. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    28. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    29. Pakistan "Keşmir" sınırında yer altı..
    30. İrem Derici konseri sonunda havai..
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    İBB'de 28 Şubat kafası! ADD hedef gösterdi, İslam düşmanı CHP vurdu
    İBB'de 28 Şubat kafası! ADD hedef gösterdi, İslam düşmanı CHP vurdu
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı