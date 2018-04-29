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Atama bekleyen öğretmenlere büyük müjde

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "80 yılda atanan öğretmenden daha fazlasını bizim dönemimizde atadık. Şu anda da 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık" dedi.

29 Nisan 2018 Pazar 00:23
Atama bekleyen öğretmenlere büyük müjde

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İnönü Üniversitesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Malatya Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu'nun kapanışında konuştu.

Türkiye'de eğitimde 80 yılda yapılanlara denk bazı alanlarda da çok daha fazla hizmet sunduklarını anlatan Bakan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Derslik sayısını 754 bin 624'e çıkardık"

80 yılda yapılan derslikten daha fazlası bu dönemde yapıldı. 2002'de derslik sayısı 367 bin 145 iken 387 bin 479 derslik yaparak sayıyı 754 bin 624'e çıkardık.

"25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık"

Ayrıca 512 bin öğretmen vardı, bizim dönemimizde 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. 80 yılda atanan öğretmenden daha fazlasını bizim dönemimizde atadık. Şu anda da 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık.

"Okul öncesi eğitimde öğrenci sayısı 5 kat arttı"

15 yaş üzeri okuma yazma bilmeyen oranı 4 kat azaldı. 2002'de okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 14,9'du şimdi ise yüzde 4. Okul öncesi eğitimde öğrenci sayısı 5 kat arttı.

"İmam Hatipliler üniversite sınavında büyük başarı gösteriyor"

İmam hatip liselerinde program çeşitliklerine gittiklerini ve bu öğrencilerin üniversiteye giriş sınavlarında büyük bir başarı gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, "Tüm programlar göz önüne alındığında 222 bin 925 adaydan 88 bin 114'ü bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış olup bu sayı öğrencilerin yüzde 39,5'ine tekabül etmektedir." diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 00:23
  1. Malatya
  2. İsmet Yılmaz

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