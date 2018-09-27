Atalay Filiz ne kadar hapis yatacak? Atalay Filiz kimdir?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 1. Ceza Dairesi, 27 Mayıs'ta Fatma Kayıkçı'yı öldüren, 2013 yılında da Göktuğ Demirarslan ve Elena Radchikova cinayetini işleyen 30 yaşındaki Atalay Filiz’e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Atalay Filiz'in tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "tasarlayarak, bir suçu gizleme, delileri ortadan kaldırma veya işlenmesini kolaylaştırma ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davaya ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı. Daire, yerel mahkemece verilen kararda, usul ve yasaya aykırı bir husus bulunmadığı gerekçesiyle sanık Filiz'in avukatlarınca yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ceza dairesinin oy birliği ile aldığı karar kapsamında, Filiz'in cezası onanmış oldu. Sanık Atalay Filiz'in avukatlarının bu karara itiraz etmesi halinde dava dosyası Yargıtay'a gidecek.

Tuzla'da öğle saatlerinde küçük kızını okuldan almak için evden ayrılan 2 çocuk annesi tarih öğretmeni Fatma Kayıkcı'nın cesedi 2 gün sonra evinin yakınlarına bir poşette bulunmuştu.

ATALAY FİLİZ KİMDİR?

27 Mayıs'ta Fatma Kayıkçı'yı öldüren, 2013 yılında da Göktuğ Demirarslan ve Elena Radchikova cinayetini işleyen 30 yaşındaki Atalay Filiz, İzmir'li ve Galatasaray Lisesi mezunudur. Liseyi bitirdikten sonra 2006 yılında Fransa'ya giden Filiz, Paris'te beş yıllık biyoloji ve genetik yüksek lisans eğitiminin ardından Türkiye'ye döndü.

2011 yılında İsviçre'ye giden ve bir yıl boyunca orada yaşayan Filiz, 2012 yılında Ankara'daki bir üniversitede doktora yapmak için Türkiye'ye döndü. Bir yıl boyunca burada yaşayan katil zanlısı, Göktuğ Demirarslan ve sevgilisi Elena Radchikova cinayetini işledikten sonra ortalıktan kayboldu. Seri katilin yaşam hikayesini anlatan Dexter dizisinin sıkı bir takipçisi olan Atalay Filiz, İzmir'e kaçmadan önce İstanbul Hadımköy'de bir depo içinde konteyner kiraladığı, burada kişisel eşyalarını depoladığı ortaya çıktı. Bu depo içerisinde takipçisi olduğu Dexter dizisinin ve izlediği filmlerin CD'leri ortaya çıktı.