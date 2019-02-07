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Atalay Filiz hakkında önemli gelişme

Üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan seri katil zanlısı Atalay Filiz hakkında, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.

07 Şubat 2019 Perşembe 15:32
Atalay Filiz hakkında önemli gelişme

İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına hükümlü sanık Atalay Filiz ile Avukatı Merve Uçanok katıldı.

Hakim Mehmet Adil Saraçoğlu, Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'nin, davaya konu sahte belgelerin kandırma kabiliyetinin tespiti için yaptığı incelemeye ilişkin rapor düzenlediğini, raporda, belgelerin kandırma kabiliyetine ilişkin yorumun mahkeme tarafından değerlendirilmesi gerektiği görüşüne yer verildiğini belirtti.

Raporda cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi

Hakim Saraçoğlu, sanığın suç tarihinde cezai ehliyetine ilişkin olarak Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından rapor gönderildiğini belitti. Raporda, sanığın suç tarihinde suç ehliyetinin tam olduğu yönünde görüş bildirildiği tutanağa geçildi.

Atalay Filiz: Rapora diyeceğim yok

Rapora karşı diyeceği sorulan Atalay Filiz, "Rapora diyeceğim yok" dedi.

Avukat yeni rapor istedi

Atalay'ın Avukatı Merve Uçanok, Adli Tıp Kurumu'nun yolladığı raporda belgelerin aldatma kabiliyetine ilişkin değerlendirme yapmadığını belirterek, "Sadece mahkemenin değerlendirme yapmasının uygun olacağı yönünde görüş bildirmiştir. Yeniden bilirkişi atanarak ayrıntılı inceleme yapılmasını talep ediyoruz. İğfal kabiliyeti suç değerlendirmesinde önemli bir konu" dedi.

Müvekkilinin suç ehliyeti yönünden de Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevkinin yapıldığını söyleyen Avukat Uçanok, "Erenköy'de ilgili doktorlar tarafından sadece iki kez müşahadeye tabi tutulmuştur. Her biri yaklaşık 2-3 dakika süren kısa görüşmelerden ibaret görüşmeler oldu. Mahkemenin aslında ara kararında talep ettiği hususlar değerlendirilmeden, benzer bir çok ceza yargılaması dosyasında üstünkörü bir şekilde bir kanaatle karar verildiği görüşündeyiz. Bu nedenle müvekkilin psikiyatrik bir rahatsızlığa sahip olduğu bulguları gösterecek nitelikte bir çok nokta bulunmaktadır. Bu hususların sağlıklı bir şekilde açıklığa kavuşturulması için dilekçemizde talep ettiğimiz hususların mahkemece değerlendirilmesini, buna göre bir karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Uçanok'un yeni bilirkişi raporları alınması yönündeki talebinin önümüzdeki celse karara bağlamaya karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İddianame

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmen Fatma Kayıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın tutuklu sanığı Atalay Filiz'in, firari olduğu dönemde 7 adet sahte kimlik oluşturduğu belirtiliyor. İddianamede sanığın, 7 kez "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 15:32
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