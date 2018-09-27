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Atalay Filiz hakkında flaş gelişme: Cezası onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, daha önce Ankara'da iki kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen Atalay Filiz'e, İstanbul'da da tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı cinayetine ilişkin yargılandığı davada "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onandı.

27 Eylül 2018 Perşembe 10:48
Atalay Filiz hakkında flaş gelişme: Cezası onandı

Ankara'da iki kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen Atalay Filiz'e, İstanbul'da da tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı cinayetine ilişkin yargılandığı davada "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı.

Tuzla'da kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi tarih öğretmeni Fatma Kayıkci'nin cesedi, 28 Mayıs 2016 tarihinde evinin yakınındaki çalılıkların arasında bulundu. Cinayetin faili olarak aranan Atalay Filiz başkalarına ait kimlik kartlarını kullanıp uzun süre kaçtı. Filiz'in Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radckova cinayetini işlediği de ortaya çıktı. Firar serüveni ise İzmir'in Menderes ilçesinde 17 gün sonra son buldu. Tutuklandı.

İNDİRİMSİZ AĞIR MÜEBBET KARARI

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Filiz cinayetleri gazete kağıtlarından aldığı mesajlar doğrultusunda işlediğini iddia etti. Bu savunması "akli dengesi yerinde değil mi" sorusunu akıllara getirdi. Ancak Adli Tıp 'cezai ehliyeti tam' dedi. Filiz, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Cinayetin ardından talihsiz kadının parasını da çaldığı iddia edilen Filiz, yargılandığı "nitelikli hırsızlık" suçundan ise beraat etti. Sanık avukatları cezayı çok bularak karara itiraz etti.

MÜEBBET VE BERAAT KARARI ONANDI

İtirazın ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi dava dosyasını inceledi. İtirazı karara bağladı. Üst mahkeme, yerel mahkemece verilen kararda usul ve yasaya aykırılık bulunmadığını belirtti. Kararın yerinde olduğunu kaydeden daire, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve "nitelikli hırsızlık"tan verilen beraat kararını onadı.

Daire bu kararını Yargıtay yolu açık olmak üzere aldı. Filiz'in avukatlarınca bu karara da itiraz edilmesi halinde dava dosyasında son sözü Yargıtay söyleyecek.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 10:48
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi
  4. atalay filiz
  5. müebbet hapis cezası

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