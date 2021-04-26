Atalanta'dan Bologna'ya gol yağmuru
Atalanta İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında konuk ettiği Bologna'yı 5-0'lık skorla yendi.
Gewiss stadında oynanan mücadelede Atalanta ve Bologna kozlarını paylaştı.
Atalanta'nın gollerini, 22. dakikada Malinovskiy, 44. dakikada (pen) Muriel, 57. dakikada Freuler, 59. dakikada Zapata ve 73. dakikada Miranchuk kaydetti.
Karşılaşmanın 49. dakikasında Bologna'nın Hollandalı oyuncusu Schouten direk kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Atalanta puanını 68'e çıkararak 2. sıraya yükselirken, Bologna 38 puanda kaldı.