  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
EURO 2020 rekor kırdı
Beşiktaş'ta Elneny sürprizi
Halil kampa katıldı
Milliler, Fransa'da piste çıkacak
Yerel Atakum’da mekan kundaklayan şahıslar aranıyor
Yerel

Atakum’da mekan kundaklayan şahıslar aranıyor

Samsun'da Atakum ilçesinde eğlence mekanını kundakladıkları iddiasıyla iki kişi aranıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 12:44:00 -
Atakum’da mekan kundaklayan şahıslar aranıyor

Samsun'un Atakum ilçesinde eğlence mekanının kundaklandığı iddiasıyla iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güzelyalı Mahallesi'nde sabaha karşı bir eğlence mekanında yangın çıktığı ihbarı alan itfaiye ve polis ekipleri, olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Atakum Emniyet Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmada iş yerinin kundaklandığı bulgusuna ulaştı.

Çevredeki kameraları inceleyen ekipler, belirledikleri iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, 27 Temmuz'da aynı iş yerinde, koruma olarak çalışan Yaşar M, husumetli olduğu öğrenilen Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt'u tabancayla öldürmüştü. Bu iş yerinin isim değişikliğine gidilerek yarın açılışının yapılmasının planlandığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay