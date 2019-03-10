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Atakum’da çirkin yapıya izin yok

Cumhur İttifakı ve AK Parti Atakum Belediye Başkan adayı Zihni Şahin, "Mavisiyle, yeşiliyle cennet Atakum’da çirkin yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

10 Mart 2019 Pazar 17:50
Atakum’da çirkin yapıya izin yok

Cumhur İttifakı ve AK Parti Atakum Belediye Başkan adayı Zihni Şahin, "Mavisiyle, yeşiliyle cennet Atakum’da çirkin yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti’den Atakum Belediye Başkan adayı Zihni Şahin, faaliyetlerini Atakum’da sürdüren bir grup müteahhit ve iş adamıyla bir araya geldi. Şahin, yaptığı konuşmada Atakum’da çirkin yapılaşmaya asla müsaade edilmeyeceğini söyledi. Şahin, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile MHP Atakum İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu’nun de yer aldığı buluşmada Atakum’un mavisiyle, yeşiliyle cezbeden bir kent olduğunu belirterek, “31 Mart sonrasında Atakum halkının teveccühü bizden yana tecelli ederse, biz bu kentleşme durumunu, şehrin siluetini bozmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Bir kere herkesin şunu bilmesini isterim ki, Atakum’da çirkin yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz. Kent estetiğini göz önünde tutarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Atakum’un sahip olduğu tüm tabiat ve kültürel varlıklar korunacak. Tüm planlama ve projelerimizi bu yönde yaptık. Bunları yaparken gençlerimizi,çocuklarımızı, yaşlılarımızı, kadınlarımızı, engelli vatandaşlarımızı unutmadan, çevreyle iç içe bir kentsel planlamayı uygulayacağız" dedi.



Şahin, sandık görevlilerine seslendi


Şahin, AK Parti İl Teşkilatı tarafından başlatılan Sandık Eğitim Programı’na da katıldı. Şahin, burada yaptığı konuşmada eğitim programına katılan partilileri, "Sandıklara sahip çıkalım" diye uyardı. Başkan Şahin, “Birliktelikleriyle, meydana getirdikleri bu oluşumla tarihe geçecek olan AK Parti ve MHP, dolayısıyla Cumhur İttifakı, 31 Mart’ta sandıktan zaferle çıkacaksa bu sizlerin eseri olacaktır. 1 oya bile sahip çıkacaksınız. Bu nedenle sandık eğitim programını son derece önemsiyorum. Seçimlerde sorumluluğunuzun bilinci içerisinde üzerinize düşeni yapacağınıza inanıyor, şimdiden başarı diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:50
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