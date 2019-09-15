0553 313 94 23

Atakum’da çevre bilinci için çöp toplama etkinliği

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Av.

15 Eylül 2019 Pazar 16:23
Atakum’da çevre bilinci için çöp toplama etkinliği

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve Atakumlu vatandaşlar, Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü sebebiyle, ilçedeki sokaklarda çöp toplayarak farkındalık oluşturmaya çalıştı.


Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü sebebiyle Atakum Belediyesi tarafından çöp toplama etkinliği düzenlendi. Başkan Deveci ve gönüllü vatandaşlar, belediye önünden başlayarak ilçedeki sokaklarda yere atılan çöpleri topladılar. Başkan Deveci, eline aldığı süpürge ile parkları süpürerek, vatandaşlara örnek olmaya çalıştı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, çevre bilincine dikkat çekildi.



“Çevremizi temiz tutarsak, yılda 15 milyon TL tasarruf ederiz”


Çevre temizliğinde belediye bütçesinden her yıl ortalama 20 milyon TL para çıktığının altını çizen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Atakum coğrafi alan olarak en büyük ilçelerden bir tanesi konumunda bulunuyor. Burada temizlik yapmak da kolay değil. Şu ana kadar tüm temizlik hizmetlerine yılda yaklaşık 20 milyon TL para harcanıyor. Eğer biz bu konuda bir farkındalık oluşturabilirsek, Atakumlular kendi çevrelerini kirletmez, temiz tutarsa, biz de genel temizlik alanlarımızda temizliğimizi yaparsak, bu masraf yarı yarıya inebilir. Bu da yılda 10-15 milyon TL tasarruf edeceğiz demektir. Eğer Atakumlular kendi kentlerini temiz tutarlarsa bu yılda 15 milyon TL temizlikten tasarruf edeceğimiz anlamına gelir. Bu 15 milyonu Atakum’un başka ihtiyaçlarına, parkına, bahçesine, çocukların bursuna ve sosyal faaliyetlere harcadığımızı düşünün, Atakum önümüzdeki 5 yıl içinde çağ atlar. Biz de şu anda onu yapmaya çalışıyoruz. Bugün Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü. Bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bu, şehirde yaşamanın sorumluluğudur. Kent kültürü taşımanın sorumluluğudur. Onu hissettirip, hatırlatmaya çalışıyoruz” dedi.


Etkinlik yaklaşık 2 saat sürdü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 16:23
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıyıya vuran cesedi çoban köpekleri buldu
    1. Kıyıya vuran cesedi çoban köpekleri..
    2. Başakşehir’de uyuşturucu komasına..
    3. Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne..
    4. İBB'de işten çıkarmalar
    5. TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 -..
    6. İzmir'in 7 ilçesinde su kesintisi
    7. Yelken: 2019 EUROSAF Avrupa Pirat..
    8. Konya’da çoban köpekleri yarıştı
    9. Irak Kuveyt'ten elektrik ithal edecek
    10. Brüksel'de Çizgi Roman Festivali
    11. İzmir’de makilik ve otluk alanda yangın
    12. Rahvan Atları Kıyasıya Yarıştı
    13. Gaziosmanpaşa’da vatandaşlara 3 ton..
    14. Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı..
    15. Yıldırım düşmesi sonucu 60 küçükbaş..
    16. Hindistan’da gezi teknesi alabora..
    17. Basketbolda dünya şampiyonu İspanya
    18. Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman..
    19. Kırsal mahallelerin yol bakım..
    20. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdünlü..
    21. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli..
    22. Uluslararası Gaziantep Gastronomi..
    23. Basketbolda dünyanın en büyüğü İspanya
    24. Kaçak çalışan Afgan çoban ve..
    25. Ceviz toplarken ağaçtan düşen yaşlı..
    26. Mısır'da ABD iş birliğiyle askeri hava..
    27. Sinop'ta hortum paniği
    28. Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör..
    29. Sinop’ta çıkan hortum korkuttu
    30. Malkara Yağlı Güreşleri'nin..
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir