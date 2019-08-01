Atakum Canlı Hayvan Pazarı üreticiyle birlikte açıldı

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum’da hizmet verecek olan canlı hayvan pazarının açılışını üreticilerle birlikte yaptı. Başkan Deveci, "Pazarımızın müşterisinin bol olmasını ve üreticilerimizin emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyorum" dedi.

Başkan Cemil Deveci, İncesu Mahallesi’nde bulunan Atakum Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı açılışını üreticilerle birlikte gerçekleştirdi. 20 dönümlük arazide, kapalı alanda yaklaşık 300 büyükbaş hayvan kapasiteli pazarda, 1 veteriner hekim, 2 zabıta memuru olmak üzere 3 belediye personeli hizmet verecek. Hayvanların her biri ücretsiz sağlık kontrolünden geçirilerek halkın sağlıklı hayvan alması sağlanacak. Ayrıca, hayvan üreticilerinin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı pazara, vatandaşların daha rahat ulaşımını sağlamak amacıyla da ücretsiz servis uygulaması yapılacak.

Pazarın açılışını hayvan üreticileriyle birlikte gerçekleştiren ve üreticilerin taleplerini dinleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, pazarın herkese hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, "Hem kurban kesmek isteyenlere hem de satan herkesin dileği yerine gelsin. Bu bayram ülkemizin içinde bulunduğu koşullar buraya da yansımış. Ancak üreticilerimiz buranın sonraki günlerde dolacağını söyledi. Dilerim öyle olur. Hem müşterisi bol olsun hem de üreticilerimiz emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyorum. Bu alan Atakum Belediyesinin derli toplu, modern şartlarda, veteriner hekim denetiminde hayvanların sağlık taramalarının yapıldığı uzun bir süredir faaliyette olan bir tesis. Bayram dönemine ilişkin eksikleri tamamlıyoruz ve bugün de üreticilerimizin hizmetine sunduk. Veteriner hekimlerimiz sürekli olarak hayvanların kontrollerini yapıyorlar. Buradan hayvan alacak olan Atakumlu ve Samsunlu hemşehrilerimizin gönlü ferah olsun. Satın alacakları hayvanların sağlık sorunu olmayacak, bundan emin olsunlar. Ayrıca burası biraz şehrin uzağında olan bir yer. Günün belli saatlerinde özellikle Atakum’dan veya İncesu’daki kavşaktan hemşehrilerimizin buraya rahatlıkla gelip gitmesini sağlayacağız. Tesis içerisinde üreticilerimizin kalabilecekleri yerler hazırlandı, aynı zamanda satıcılarımızın yemek, temizlik gibi günlük ihtiyaçları da karşılanıyor. Hem üreticilerimizin hem de buraya gelecek olan yurttaşlarımızın rahat edebilecekleri ortam da oluşturuldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün hemşehrilerimizin, üreticilerimizin şimdiden bayramını kutluyorum" diye konuştu.

E-Kurban’a tepkiler olumlu

İlk defa Atakum Belediyesinin uygulamaya geçirdiği ve internet üzerinden kurban satıcıları ve alıcılarının buluşturulduğu ’e-kurban pazarı’ hakkında da bilgi veren Başkan Deveci, "Atakum’da çok yüksek oranda sosyal medya kullanıcısı var. Yerli üreticimizde de çok fazla kullanan varmış ki, e-kurban pazarı sayesinde bir araya geldiler. Çok olumlu tepkiler alıyorum. İnternet üzerinde kurban sattıklarında bana da ’Hayvanımızı sattık’ diye mesaj atıyorlar. Hatta kurban alıcısı ve üretici kurbanı beraber kesmeye karar veriyor. Çok güzel bir uygulama oldu. Bütün iletişim araçlarını kullanıyoruz. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırabilecek elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu bayram da arkadaşlarımız böyle bir çalışma yaptı. Çok da başarılı gidiyor. Dilerim herkes amacına ulaşmış olur" şeklinde konuştu.

Hayvan kesim yerleri belli oldu

Öte yandan Atakum Belediyesi tarafından hayvan kesim hizmeti verecek yerler de belli oldu. Buna göre, Esenevler Mahallesi’nde 309. Sokak’ta, Cumhuriyet Mahallesi’nde Bahda Aceh Parkı karşısında, Mevlana Mahallesi’nde 732. Sokak’ta, Atakent Mahallesi’nde Atakent Pazar Alanı’nda, Kurupelit Mahallesi’nde Kurupelit Pazar Yeri’nde, Altınkum Mahallesi’nde Altınkum Pazar Alanı’nda, Çatalçam Mahallesi’nde Çatalçam Pazar Alanı, Taflan Mahallesi’nde Taflan Pazar Alanı, İstiklal Mahallesi’nde 868. Sokak’ta vatandaşlar kurbanlarını kesebilecek.