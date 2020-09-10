Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir mesaisi sürüyor
HATAY (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular idmanda pas ve hava topu çalıştı.
Antrenman taktik uygulamalarıyla sona erdi.