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Spor Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir mesaisi sürüyor
Spor

Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir mesaisi sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-10 20:35:55 -
Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir mesaisi sürüyor

HATAY (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular idmanda pas ve hava topu çalıştı.

Antrenman taktik uygulamalarıyla sona erdi.





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