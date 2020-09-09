  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
Spor

Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-09-09 20:09:52 -
Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

HATAY (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda beşe iki oyun ve dar alan çalışması yapıldı.

Oyuncular, daha sonra çift kale maç oynadı. Antrenmanda yeni transfer Alexandros Katranis de yer aldı.







Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta o partiye geçti
Gündem

MHP'den ihraç edilen Erhan Usta o partiye geçti

MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, Meral Akşener'in de katıldığı törenle İYİ Parti'ye geçti. Usta'nın katılımıyla İP'in mi..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şok eden çıkış
Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şok eden çıkış

Türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 7 çocuk sahibi olduğu için pişman olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ..
Selvi'den bomba iddia! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu kararı
Siyaset

Selvi'den bomba iddia! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu kararı

Gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığını yazdı...
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı