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Spor Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak
Spor

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:25:12 -
Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak

HATAY (AA) - Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Misli.com 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor'u konuk edecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda, yarın saat 15.00'te başlayacak müsabakayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.

Bordo-beyazlı ekip, 3. turdan dahil olduğu turnuvada Şanlıurfaspor'u saf dışı bırakarak 4. tura çıkmıştı. Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor ise 3. turda Ergene Velimeşespor'u eleyerek 4. tura yükselmişti.


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