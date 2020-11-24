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Spor Atakaş Hatayspor, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Atakaş Hatayspor, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 17:02:20 -
Atakaş Hatayspor, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı


HATAY (AA) - Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın sahasında Misli.com 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve çabukluk çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik idmanla yaklaşık 1 saatte tamamlandı.

Atakaş Hatayspor ile Bursa ekibi Karacabey Belediyespor, yarın saat 15.00'te Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

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