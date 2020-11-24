Atakaş Hatayspor, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
HATAY (AA) - Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın sahasında Misli.com 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve çabukluk çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik idmanla yaklaşık 1 saatte tamamlandı.
Atakaş Hatayspor ile Bursa ekibi Karacabey Belediyespor, yarın saat 15.00'te Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.