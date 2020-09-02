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Spor Atakaş Hatayspor, Hamza Gür ile yollarını ayırdı
Spor

Atakaş Hatayspor, Hamza Gür ile yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 21:19:32 -
Atakaş Hatayspor, Hamza Gür ile yollarını ayırdı

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Hamza Gür ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, üç sezondur Hatayspor’un formasını terleten Hamza Gür'ün şampiyonluktaki emeğinin büyük olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Armamıza yakışır şekilde mücadele eden, takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emekleri olan Hamza Gür ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hamza Gür'e bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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