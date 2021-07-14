Atakan Yılmaz kimdir? Atakan Yılmaz TRT Yönetim Kurulu Üyesi mi oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun yönetim yapısında değişikliğe gidildi ve görevlere yeni atamalar yapıldı. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in görev süresi dolarken, Mehmet Zahid Sobacı TRT Genel Müdürü, Ahmet Albayrak da TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

TRT Yönetim Kurulu üye sayısı da 7'den 9'a çıkarıldı. TRT'nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: “Ahmet Albayrak, Mehmet Zahid Sobacı, Atakan Yılmaz, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin, Mücahid Eker, Oğuz Göksu, Oğuzhan Bilgin, Veysel Kurt." TRT Yönetim Kurulu Üyesi olan Atakan Yılmaz hakkında internette her hangi bir bilgiye ulaşılamamakta.