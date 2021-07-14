Atakan Yılmaz kimdir? Atakan Yılmaz TRT Yönetim Kurulu Üyesi mi oldu?
Atakan Yılmaz kimdir? Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, TRT Genel Müdürü değişti. Yapılan değişiklik ile Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük ayrıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak oldu. 9 kişilik de TRT Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. TRT Yönetim Kurulu listesinde Atakan Yılmaz da var.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun yönetim yapısında değişikliğe gidildi ve görevlere yeni atamalar yapıldı. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in görev süresi dolarken, Mehmet Zahid Sobacı TRT Genel Müdürü, Ahmet Albayrak da TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.
TRT Yönetim Kurulu üye sayısı da 7'den 9'a çıkarıldı. TRT'nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: “Ahmet Albayrak, Mehmet Zahid Sobacı, Atakan Yılmaz, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin, Mücahid Eker, Oğuz Göksu, Oğuzhan Bilgin, Veysel Kurt." TRT Yönetim Kurulu Üyesi olan Atakan Yılmaz hakkında internette her hangi bir bilgiye ulaşılamamakta.
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