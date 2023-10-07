Atakan Yılmaz kimdir?
Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Atakan Yılmaz kimdir?
Erzincan – 1981
1981 Erzincan doğumludur. İstanbul bilgi üniversitesi iletişim fakültesi sahne ve gösteri sanatları yönetimi mezunudur. 2002-2004 arası kurucu gençlik kolları başkan yardımcılığı, 2004 - 2007 şişli ilçe gençlik kolları başkanlığı, il gençlik kolları yönetim kurulu üyeliğinden sonra, şişli ilçe yönetim kurulu üyeliği yaptı. Anadolu’nun genç liderleri, genç MÜSİAD, bilgililer derneği, toplum gönüllüleri üyeliği ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu üyelik görevlerinde bulunmuştur.