Atakan Karazor'a Süper Lig'den sürpriz talip!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Atakan Karazor için Beşiktaş harekete geçti. Sezon başında Galatasaray'ın da istediği gurbetçi futbolcu için görüşmelere başlayan Beşiktaş, Gedson Fernandes'in ardından Galatasaray'ın ilgilendiği bir ismi daha kadrosuna katmaya yakın.

Atakan Karazor transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Almanya Bundesliga'da Stuttgart formasıyla istikrarlı bir performansa imza atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Atakan Karazor'a Beşiktaş talip oldu. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki futbolcu ile görüşmelere başladı.

Edinilen bilgiye göre Beşiktaş yönetimi, Atakan'ın menajeriyle temasa geçerek teklifini sundu. İki taraf arasında görüşmeler sürüyor.