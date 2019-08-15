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Ata Yurttan Ana Yurda: Kırgızlar Van’da buluşuyor

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlara kumustan Kırgız danslarına, at koşumundan kalpak yapımına kadar 10 gün süreyle 5 uzman tarafından eğitim verileceği belirtildi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 18:17
Ata Yurttan Ana Yurda: Kırgızlar Van’da buluşuyor

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlara kumustan Kırgız danslarına, at koşumundan kalpak yapımına kadar 10 gün süreyle 5 uzman tarafından eğitim verileceği belirtildi.


Ata yurtlarından kopup 37 senedir Van’ın Erciş ilçesini yurt edinen Kırgız vatandaşlara, 12-24 Ağustos 2019 tarihleri arasında kültürlerini devam ettirmelerine yönelik eğitimler verilecek. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Bişkek Büyükelçiliği tarafından desteklenen ve Van’ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi’nde yaşayan Kırgız vatandaşlara kültürlerini devam ettirmek adına 5 uzman eğitmen tarafından eğitimler verilecek. Kumus, Kırgız dansları, Kırgız milli müzik aletlerinin yapımı, geleneksel giysi dikimi, at koşumu, yüzük, kemer, bilezik gibi takı aletleri ve keçeden desenli kalpak yapımı konusunda 10 gün eğitim verilmesi planlanıyor.


Konu ile ilgili bilgi veren Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, kadim Türk boylarından olan ve yıllardır Van’ı mesken tutmuş Kırgızların burada kendi kültürlerini yaşatmaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya devam ettiklerini söyledi. Aktuğ, “Biz Vanlılar olarak onları bağrımıza bastık, kültürlerini yaşatmak ve geleceğe taşımak için elimizden gelen her türlü yardımı yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Erciş ilçesinin Ulupamir Mahallesi’nde yaşayan bu vatandaşlarımız, sayıca az olmalarına rağmen ata yurtlarından getirdikleri kültürü yaşama ve yaşatma konusunda başarı sağlamışlardır. Onlar kendi kültürlerini yaşatırken bir yandan da Van kültürünü öğrenmiş, çocuklarına öğretmiş ve Van’la bütünleşmiş durumdadırlar. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığının ortak girişimleriyle bu vatandaşlarımızın sahip oldukları kültürel değerlerinin kendi ülkelerinden gelen uzman eğitmenler tarafından verilmesiyle çağımızın yenilikleri karşısında duramayan ve yavaş yavaş kaybolmaya başlamış geleneksel el sanatlarının, milli içecekleri kumusun ve geleneksel Kırgız danslarının yaşatılması sağlanacaktır. Van’da yaşayan bu vatandaşlarımıza böyle bir eğitimin verilmesi kültürel zenginliğimizin korunması açısından önemlidir” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 18:17
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