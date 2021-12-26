Ata yurdunda '28 Şubat' zulmü! Başörtüsünün ardından uzun etek de yasaklandı

Daha önce başörtüsü yasağıyla gündeme gelen Özbekistan'da, Eğitim Bakanı Şerzod Şermatov geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, yetkililerin “birçok velinin itirazı” üzerine okullarda “başörtüsü takılmasına, beyaz veya açık renklerde olması kaydıyla izin vermeyi planladıklarını” duyurmuştu.

Ülkede baskıcı rejimin Müslümanlara yönelik zulmü tüm tepkilere rağmen devam ediyor.

TÜRKİSTANDER (Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneği) Başkanı Burhan Kavuncu, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Özbekistan'da yeni yasakların yolda olduğunu, “Yolsuzlukla Mücadele” taslağına “dini kıyafet-uzun etek yasağı” maddesi eklendiğini duyurdu.

Kavuncu şunları söyledi:

Özbekistan’dan art arda yeni yasak haberleri geliyor. Navai ve Cizzax’da kız öğrencilerin hicap ve namazlarına karışıldığına dair bir ses kaydı yayınlandı.

Adalet Bakanlığı “Yolsuzlukla Mücadele” taslağına “dini kıyafet-uzun etek yasağı” maddesi eklendi.

Özbekistan (azon.uz) sitesi “Yüksek Öğretimde başörtüsüne savaş mi açıldı” ve “Adalet Vz. Niye muğlak ibareler kullanmaya başladı” başlıklı yazılarda “dini libas- ibadet kıyafeti” gibi ibarelerle müslüman halkın hedef alınmasını eleştirdi.