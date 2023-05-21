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Siyaset ATA İttifakı'nın dağılmasının ardından Sinan Oğan kararını yarın açıklıyor!
Siyaset

ATA İttifakı'nın dağılmasının ardından Sinan Oğan kararını yarın açıklıyor!

Yeniakit Publisher
2023-05-21 23:18:00 -
ATA İttifakı'nın dağılmasının ardından Sinan Oğan kararını yarın açıklıyor!

Adalet Partisi Genel Başkanı Necdet Öz'ün ATA İttifakı'nın dağılmasını açıklamasının ardından gözler Sinan Oğan'a çevrilmişti. Oğan, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda kimi detstekleyeceğine ilişkin kararını yarın açıklayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda ATA İttifakı'nın aday olarak gösterdiği Sinan Oğan, yarın (22 Mayıs Pazartesi) Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısında ikinci tur kararını açıklayacak.

Oğan'ın basın bürosundan yapılan açıklamada "ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Dr. Sinan Oğan, yarın gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacaktır" denildi.

Önceki gün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Oğan "İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız" demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan ATA İttifakı'nın bileşeni Adalet Partisi'nin genel başkanı Vecdet Öz ise "ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir" ifadelerini kullanarak, aralarındaki anlaşmazlığın sinyalini vermişti.

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