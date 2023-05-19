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Siyaset ATA İttifakı'ndan açıklama: Anlatacaklarımız gündemi sarsacak!
Siyaset

ATA İttifakı'ndan açıklama: Anlatacaklarımız gündemi sarsacak!

Yeniakit Publisher
2023-05-19 22:13:00 -
ATA İttifakı'ndan açıklama: Anlatacaklarımız gündemi sarsacak!

ATA İttifakı üyelerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, 28 Mayıs'a ilişkin açıklamada bulundu.

Seçimlerin ikinci tura kalmasıyla, geçerli oyların yüzde 5.17'sini (2 milyon 831 bin 239) alan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği konusu gündemdeki yerini korurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün ATA İttifakı'nın ortaklarından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sinan Oğan'ı kabul etti.

Görüşmelerin ardından, ATA İttifakı'nın ortaklarından Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz açıklamada bulundu.

Öz, ATA İttifakı'nın Genel Başkanlarını etiketlediği mesajında şu ifadeleri kullandı:

Yoğun mesajlar atarak neler oluyor hocam diyen saygıdeğer dostlarım; lütfen biraz sabır.! Yapacağımız açıklamalar gündemi sarsacak ve siyasetin yönünü değiştirecektir..
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