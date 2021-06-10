ATA AÖF yaz okulu var mı? ATA AÖF yaz okulu olacak mı 2021?

ATA AÖF yaz okulu açılacak mı 2021 ATA AÖF yaz okulu online mi olacak? soruları 2021 ATA AÖF final bitirme sınavının sonuçları açıklanmasından sonra sorgulanır oldu. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu başvurularına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. İşte Atatürk Üniversitesi’nden yapılan ATA AÖF yaz okulu açıklaması:

“Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin (ATA AÖF) 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz okulu ile ilgili çalışmaları tamamlanmış ve Üniversitemiz senatosu tarafından yaz okulu açılması uygun görülmüştür. Yaz okulunun takvim ve uygulama esasları ile ilgili detaylı bilgilendirme kısa süre sonra www.ataaof.edu.tr web sayfası üzerinden ve resmi sosyal medya hesaplarından yapılacaktır.”