ATA AÖF yaz okulu ücreti ne kadar 2021? ATA AÖF yaz okulu ders ücreti fiyatı

ATA AÖF yaz okuluna ilişkin Atatürk Üniversitesi’nden açıklama geldi. “Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin (ATA AÖF) 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz okulu ile ilgili çalışmaları tamamlanmış ve Üniversitemiz senatosu tarafından yaz okulu açılması uygun görülmüştür. Yaz okulunun takvim ve uygulama esasları ile ilgili detaylı bilgilendirme kısa süre sonra www.ataaof.edu.tr web sayfası üzerinden ve resmi sosyal medya hesaplarından yapılacaktır.”

ATA AÖF yaz okul kayıtları ne zaman başlayacak?

Atatürk Üniversitesi geçtiğimiz yıl ATA AÖF yaz okul kayıtları,ATA AÖF yaz okulu ders seçimi, ATA AÖF yaz okulu ücretlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. ATA AÖF yaz okuluna ilişkin şu açıklama yapılmıştı: “Yaz okulu kayıt işlemleri öğretim ücretinin ödenmesi ve ders seçimi ile gerçekleşecektir. Öğrenciler, yaz okulunda açılan önlisans, lisans ve lisans tamamlama programları derslerinden en çok beş derse kayıt yaptırabilirler. Yaz okulu öğretim ücreti, alınan ders sayısından bağımsız olarak, 200 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ATA AÖF yaz okulu öğretim ücreti 400 TL’dir. Yaz okulunda alınacak öğretim ücreti, güz ve bahar dönemlerinde ödenen dönem öğretim ücreti dışında olup sınav ve materyal hizmetine karşılık alınır. Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir nedenle öğretim ücreti iadesi yapılmaz.

ATA AÖF yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri hangi bankaya yatırılacak?

Öğretim ücreti ödemeyen öğrenciler ders seçimi yapamayacaklardır. Öğrencilerimiz yaz okulu öğretim ücreti ödemelerini, T.C. kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat bankası şubeleri ya da internet bankacılığı üzerinden yapabileceklerdir.

ATA AÖF yaz okulu ders seçimi ne zaman?

ATA AÖF yaz okulu ders seçimleri Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından açıklanan tarihler arasında yapılacaktır.”