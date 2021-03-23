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Eğitim ATA AÖF vizeleri ne zaman? ATA AÖF sınavları online mı?
Eğitim

ATA AÖF vizeleri ne zaman? ATA AÖF sınavları online mı?

ATA AÖF bahar dönemi sınav takvimi | Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi sınav tarihlerini merak ediyor. ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu. Peki, ATA AÖF vizeleri ne zaman? ATA AÖF sınavları nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 16:57:00 -
ATA AÖF vizeleri ne zaman? ATA AÖF sınavları online mı?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim hayatlarını sürdürenler bahar dönemi sınav takvimini merak ediyor. ATA AÖF sınav tarihleri açıklandı. Peki, ATA AÖF sınavları nasıl yapılacak?

ATA AÖF vizeleri ne zaman? ATA AÖF sınavları online mı?

ATA AÖF vizeleri 5-6 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak. Pek çok kişi sınavların online olup olmayacağını merak ediyor. ATA AÖF sınavları online olarak yapılacak. ATA AÖF finalleri ise 22-23 Mayıs 2021'de yapılacak. Ayrıca ATA AÖF bütünleme sınavları ise 25 Temmuz 2021'de yapılacak.

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