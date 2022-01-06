Eğitim hayatlarını Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde sürdürenler aralık ayının son haftasında final sınavlarına girdi. Peki, sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF final sınavı sonuçları bugün açıklanır mı?

ATA AÖF final sınavları 25-26 Aralık tarihlerinde yapıldı. Sonuçlar ise henüz açıklanmadı. Önümüzdeki günler ATA AÖF sonuçlarını ilan edilmesi bekleniyor. AÖF vizeleri 20-21 Kasım'da yapılmış sonuçlar ise 1 Aralık'ta erişime açılmıştı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

ATA AÖF sonuçları obs.atauni.edu.tr sayfasından sorgulanabilecek.

Öte yandan ATA AÖF bütünleme sınavları 5-6 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Yapılan açıklamada, "Değerli Öğrencilerimiz, 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açılmıştır. Diğer sınavlarda seçtiğiniz mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz, Sınav Merkezi tercihlerini 02 Ocak 2022 Pazar günü saat 23.59'a kadar yapabilirler" ifadeleri kullanıldı.