ATA AÖF bütünleme sınavları son gelişmeler ile takip ediliyor. ATA AÖF Güz Yarıyıl Sınavının ardından bütünleme sınavları için tarih belli oldu. Online olarak gerçekleştirilen bütünleme sınavları 8-19 Şubat'ta organize edilecek.

ATA AÖF sınavı online giriş nasıl yapılır?

Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ sayfası üzerinden erişim sağlanabilecek. Öğrencilerin bu tarihler aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programına AT AÖF'ün web sayfasında ulaşılabiliyor.

ATA AÖF Sınav takvimi

ATA AÖF bütünleme sınavı 8-19 Şubat 2021 arasında yapılacak.

ATA AÖF mazeretli ders kayıtları 16-22 Şubat'ta yapılacak.

ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 3-4 Nisan 2021 tarihlerinde yüz yüze yapılacak.

ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 22-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek.

ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 26-27 Haziran'da uygulanacak.

ATA AÖF 2020-2021 yılı mezuniyet üç ders sınavı 25 Temmuz'da yapılacak.