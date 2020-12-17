Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorular ve cevaplar erişime açıldı! Peki, sonuçlar ne zaman?

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sonuçları için Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sonuç sistemine gözler çevrildi. Sonuçların açıklanacağı sayfada yer alacak açıklamayı bekleyen adaylar geri sayıma başladı.

11 Aralık’ta gerçekleştirilen sınavların sonuçlarına ilişkin net bir tarih verilmese de geçtiğimiz günlerde yapılan sınavların ardından sonuçların açıklanma tarihi bu sınava ilişkin de ipuçları veriyor.

ATA AÖF vize sınavları online olarak gerçekleştirildi. Sınavlar 30 Kasım tarihinde başladı ve 11 Aralık’ta sona erdi. Online vize sınavı notunun başarı notuna katkısı %30 oranında olacak. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacak.

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih verilmedi ancak son yapılan sınavın sonuçları 6 gün içinde erişime açılmıştı. Bu nedenle gözler 17 Aralık tarihine çevrildi.