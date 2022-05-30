Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri geride bıraktığımız hafta sonu bahar dönemi final sınavlarını tamamladı. Final sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

Ata AÖF sınav sonuçları açıklandı mı ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF bahar dönemi final sınavları 28-29 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Sonuçların açıklanacağı tarih ise merak konusu oldu. ATA AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili bir bilgilendirme yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

ATA AÖF vizeleri 9-10 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Bahar dönemi vize sonuçları 15 Nisan 2022'de açıklandı. Bu sebeple final sınavı sonuçlarının birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF final soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?

ATA AÖF'den yapılan açıklamada, "Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (01 Haziran 2022) saat 17.45'e kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.