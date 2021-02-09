ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman 2021? OBS’den ders kaydımı nasıl yapabilirim?
ATA AÖF kayıt yenileme 2021 nasıl yapılır? ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde dönem sonu sınavları 15 Ocak'ta tamamlandı. ATA AÖF dönem sonu sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra şimdi de 2020-2021 ATA AÖF bahar dönemi yarıyıl ders kayıt tarihleri merak ediliyor. Peki ATA AÖF bahar dönemi ders kayıtları ne zaman yapılacak? ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte ATA AÖF kayıt yenileme tarihleri.
Atatürk Üniversitesi (ATA) kayıt yenileme tarihleri ATA Açıköğretim Fakültesi resmi sayfası üzerinden açıklandı. Üniversitesinin açıköğretim fakültesine kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler açıklanan tarihler arasında Atatürk Üniversitesi ATA AÖF kayıt yenilemelerini gerçekleştirecek. Peki ATA AÖF kayıtları nasıl yapılır? ATA AÖF kayıt ücreti ne kadar? Kayıt ücretleri hangi bankaya yatırılacak? ATA AÖF Kayıt yenileme işlemlerini akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapamayan öğrenciler mazeretli ders kayıt döneminde ders seçimi yapabilirler. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre ATA AÖF kayıt yenileme ve harç ödeme işlemleri 08-15 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
OBS’den ders kaydımı nasıl yapabilirim?
Kayıt yenilemek isteyen öğrencilerimiz akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme işlemlerini yapabilirler.
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ATA AÖF kayıt ücreti ne kadar?
ATA AÖF harç miktarlarının lisans programları için Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sosyoloji, İşletme için 325 TL olarak belirledi ve Sosyal Hizmetler bölümü için ödenek ücretin 900 TL olduğunu duyurdu.
ATA AÖF bahar yarıyıl ders kayıtları, ATA AÖF vize sınavı, ATA AÖF final sınavı, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?
ATA AÖF ders kayıtları (Mazeretli): 16-22 Şubat 2021
ATA AÖF eğitim öğretim (Dersler): 15 Şubat - 21 Mayıs 2021
ATA AÖF ara (Vize) sınavı: 03-04 Nisan 2021
ATA AÖF yarıyıl sonu (Final) sınavı: 22-23 Mayıs 2021
2020-2021 yılı mezuniyet üç ders sınavı: 25 Temmuz 2021
ATA AÖF kayıt ücretleri
ATA AÖF sağlık dalında lisans tamamlama Acil Durum ve Afet Yönetimi ile Sağlık Yönetimi bölümleri için 714,5 TL Sosyal hizmetler için 914,5 lira olarak ödeneceği belirtildi. Diğer bölümlerin harç ücretleri şöyle:
Önlisans bölümleri için;
Acil Durum ve Afet Yönetimi 325 TL
Adalet 325 TL
Bankacılık ve Sigortacılık 325 TL
Bilgi Yönetimi 325 TL
Bilgisayar Programcılığı 325 TL
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 325 TL
Çağrı Merkezi Hizmetleri 325 TL
Çocuk Gelişimi 325 TL
Dış Ticaret 325 TL
Emlak ve Emlak Yönetimi 325 TL
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 325 TL
İslami İlimler (İlahiyat) 325 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği 325 TL
İşletme Yönetimi 325 TL
Lojistik 325 TL
Özel Güvenlik ve Koruma 325 TL
Reklamcılık 325 TL
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 325 TL
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 325 TL
Sosyal Hizmetler 325 TL
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 325 TL
Turizm ve Otel İşletmeciliği 325 TL
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 325 TL
Yerel Yönetimler 325 TL
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 325 TL
Laborant ve Veteriner Sağlık 325 TL
Radyo ve Televizyon Programcılığı 325 TL
Yeni Medya ve Gazetecilik 325 TL
Spor Yöneticiliği 325 TL
Lisans bölümleri için;
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 325 TL
İşletme 325 TL
Sosyoloji 325 TL
Kamu Yönetimi 325 TL
Reklamcılık 325 TL
Sağlık Yönetimi 325 TL
Sosyal Hizmet 900 TL
Çocuk Gelişimi 900 TL
Grafik Sanatlar 500 TL
Rekreasyon 325 TL
Egzersiz ve Spor Bilimleri 325 TL
Tekstil ve Moda Tasarımı 900 TL
Tarih 325 TL
ATA AÖF kayıt ücretleri hangi bankaya yatırılır?
Adaylar harç ücretlerini T.C kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank yada Ziraat Bankası şubeleri veya internet bankacılığı üzerinden yatırabilecekler.