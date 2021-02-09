ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman 2021? OBS’den ders kaydımı nasıl yapabilirim?

Atatürk Üniversitesi (ATA) kayıt yenileme tarihleri ATA Açıköğretim Fakültesi resmi sayfası üzerinden açıklandı. Üniversitesinin açıköğretim fakültesine kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler açıklanan tarihler arasında Atatürk Üniversitesi ATA AÖF kayıt yenilemelerini gerçekleştirecek. Peki ATA AÖF kayıtları nasıl yapılır? ATA AÖF kayıt ücreti ne kadar? Kayıt ücretleri hangi bankaya yatırılacak? ATA AÖF Kayıt yenileme işlemlerini akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapamayan öğrenciler mazeretli ders kayıt döneminde ders seçimi yapabilirler. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre ATA AÖF kayıt yenileme ve harç ödeme işlemleri 08-15 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

OBS’den ders kaydımı nasıl yapabilirim?

Kayıt yenilemek isteyen öğrencilerimiz akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme işlemlerini yapabilirler.

ATA AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF kayıt kılavuzu için tıklayın

ATA AÖF kayıt ücreti ne kadar?

ATA AÖF harç miktarlarının lisans programları için Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sosyoloji, İşletme için 325 TL olarak belirledi ve Sosyal Hizmetler bölümü için ödenek ücretin 900 TL olduğunu duyurdu.

ATA AÖF bahar yarıyıl ders kayıtları, ATA AÖF vize sınavı, ATA AÖF final sınavı, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

ATA AÖF ders kayıtları (Mazeretli): 16-22 Şubat 2021

ATA AÖF eğitim öğretim (Dersler): 15 Şubat - 21 Mayıs 2021

ATA AÖF ara (Vize) sınavı: 03-04 Nisan 2021

ATA AÖF yarıyıl sonu (Final) sınavı: 22-23 Mayıs 2021

2020-2021 yılı mezuniyet üç ders sınavı: 25 Temmuz 2021

ATA AÖF kayıt ücretleri

ATA AÖF sağlık dalında lisans tamamlama Acil Durum ve Afet Yönetimi ile Sağlık Yönetimi bölümleri için 714,5 TL Sosyal hizmetler için 914,5 lira olarak ödeneceği belirtildi. Diğer bölümlerin harç ücretleri şöyle:

Önlisans bölümleri için;

Acil Durum ve Afet Yönetimi 325 TL

Adalet 325 TL

Bankacılık ve Sigortacılık 325 TL

Bilgi Yönetimi 325 TL

Bilgisayar Programcılığı 325 TL

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 325 TL

Çağrı Merkezi Hizmetleri 325 TL

Çocuk Gelişimi 325 TL

Dış Ticaret 325 TL

Emlak ve Emlak Yönetimi 325 TL

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 325 TL

İslami İlimler (İlahiyat) 325 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği 325 TL

İşletme Yönetimi 325 TL

Lojistik 325 TL

Özel Güvenlik ve Koruma 325 TL

Reklamcılık 325 TL

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 325 TL

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 325 TL

Sosyal Hizmetler 325 TL

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 325 TL

Turizm ve Otel İşletmeciliği 325 TL

Turizm ve Seyahat Hizmetleri 325 TL

Yerel Yönetimler 325 TL

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 325 TL

Laborant ve Veteriner Sağlık 325 TL

Radyo ve Televizyon Programcılığı 325 TL

Yeni Medya ve Gazetecilik 325 TL

Spor Yöneticiliği 325 TL

Lisans bölümleri için;

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 325 TL

İşletme 325 TL

Sosyoloji 325 TL

Kamu Yönetimi 325 TL

Reklamcılık 325 TL

Sağlık Yönetimi 325 TL

Sosyal Hizmet 900 TL

Çocuk Gelişimi 900 TL

Grafik Sanatlar 500 TL

Rekreasyon 325 TL

Egzersiz ve Spor Bilimleri 325 TL

Tekstil ve Moda Tasarımı 900 TL

Tarih 325 TL

ATA AÖF kayıt ücretleri hangi bankaya yatırılır?

Adaylar harç ücretlerini T.C kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank yada Ziraat Bankası şubeleri veya internet bankacılığı üzerinden yatırabilecekler.