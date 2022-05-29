Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 28-29 Mayıs tarihlerinde bahar dönemi final sınavlarına girdi. Sınavlarını tamamlayanlar ise soru ve cevap anahtarlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, ATA AÖF soruları açıklandı mı?

ATA AÖF final soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF finallerinin ardından gözler soru ve cevap anahtarlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Soru ve cevap anahtarının açıklanacağı tarih ve saate ilişkin bir paylaşım yapılmadı. Ancak 29 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek tüm oturumların tamamlanmasının ardından soru ve cevap anahtarlarının açıklanması bekleniyor. Sonu ve cevap anahtarları yayımlandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Ayrıca sonuçların da 10 gün içerisinde yayımlanması bekleniyor.

ATA AÖF ders geçme notu kaç?

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Alınan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2021-2022 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30'dan 35'e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.