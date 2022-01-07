ATA AÖF final sonuçları sorgula! ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 25 Aralık Cumartesi ve 26 Aralık Pazar günü yapıldı. ATA AÖF vize sınavları 20-21 Kasım tarihleri aralığında tamamlandı. Sonuçlar ise 1 Aralık’ta erişime açıldı.

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ATA AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair herhangi bir duyuru henüz yapılmadı. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz. Sonuçlar http://obs.atauni.edu.tr adresinden sorgulanabilecek.

AÖF ders geçme notu kaç?

Açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35’e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.