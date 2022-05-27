Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi final sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, ATA AÖF finalleri ne zaman?

ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgula

ATA AÖF bahar dönemi final sınavları 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. ATA AÖF finalleri yüz yüze olarak yapılacak. Sınav giriş belgeleri ise yayımlandı. ATA AÖF'den yapılan açıklamada "Yarıyıl Sonu (Final) Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı. Sınav giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz. Yarıyıl Sonu (Final) sınav giriş belgenize aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın ‘Sınav İşlemleri’ katından da ulaşabilirsiniz” denildi.

ATA AÖF final sonuçlarının sınavın tüm oturumları tamamlandıktan 10 gün sonra açıklanması bekleniyor. ATA AÖF final sonuçları açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

ATA AÖF ders geçme notu kaç?

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2021-2022 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30'dan 35'e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.