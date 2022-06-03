Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 bahar dönemi final sınavları 28-29 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Öğrenciler gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF final sonuçları sorgula

ATA AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

ATA AÖF vizeleri 9-10 Nisan 2022'de yapılmış sonuçlar ise 15 Nisan'da ilan edilmişti. Bu sebeple sonuçların birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor. ATA AÖF sonuçları açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Öte yandan ATA AÖF bütünleme sınavları 2-3 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Bütünleme sınavı sınav merkezi tercihlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Değerli Öğrencilerimiz, 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açılmıştır. Mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz, Sınav Merkezi tercihlerini 07 Haziran 2022 Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilirler. Aksi takdirde sistemdeki mevcut sınav merkezi tercihi geçerli olacaktır. Bütünleme sınavı ülkemizde 81 ilde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacaktır. https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden sınav merkezi tercihi yapılmakta ve sınav destek talepleri oluşturulmaktadır. Aynı zamanda sınav merkezi tercihleri AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da yapılmaktadır. Sınava ilişkin destek talepleri Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Sınav Destek Talep" başlığından yapılmaktadır. Not: Sınavda herhangi bir sorun yaşamamak için sınavla ilgili talep kısmını eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz" ifadeleri kullanıldı.