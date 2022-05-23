ATA AÖF final sınav yerleri belli oldu mu? ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Peki ATA AÖF 2022 bahar dönemi final sınavı ne zaman? 2022 ATA AÖF bahar dönemi dönem sonu sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

2022 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman?

2022 ATA AÖF bahar dönemi yarıyıl sonu final sınavları, 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2022 ATA AÖF final sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

2022 ATA AÖF final sınavı giriş belgeleri, öğrencilerin seçtiği sınav yerlerine göre düzenlenecek. Öğrenciler sınav giriş belgelerini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilecek. Lakin ATA AÖF final sınavı giriş belgesi henüz yayınlanmadı. ATA AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Diğer yandan ATA AÖF bütünleme sınavı 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde, üç ders sınavı ise 7 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek.

ATA AÖF final sınavı nasıl yapılacak?

ATA AÖF yarıyıl sonu sınavları, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavları dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkilemektedir.