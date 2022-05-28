ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF bahar dönemi sonuçları son dakika:

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 öğretim yılı bahar dönemi final (döneme sonu) sınavı 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde tamlanacak. ATA AÖF bahar dönemi dönem sonu yani final sınavına girenler 2022 ATA AÖF final sınav sonuçlarının ne zaman hangi gün erişime açılacağını internet üzerinden araştırıyor.

ATA AÖF final sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde erişime açılıyor. Final sonuçlarının kesin olarak hangi tarihte açıklanacağı bilinmese de, haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF 2022 bütünleme sınavı ne zaman?

2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 02-03 Temmuz 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.

ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı ne zaman 2022?

2020-2021 ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

AÖF diploması nasıl alınır?

Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.

Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.

Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO'su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.

Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.

AGNO'ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO'yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.