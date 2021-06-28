ATA AÖF bütünleme sınavı ne zamana kadar devam edecek?
Açıköğretim ATA AÖF bütünleme sınav girişi nasıl yapılır, sınavlar ne zaman bitiyor? sorusu merak ediliyor. ATA AÖF bütünleme sınavları başladı. ATA AÖF öğrencileri bütünleme sınavının sona ereceği tarihi merak ediyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zamana kadar devam edecek? İşte detaylar...
Atatürk Üniversitesi bünyesinde Açıköğretim eğitimi alan öğrenciler bugün itibarıyla ATA AÖF bütünleme sınav giriş ekranı üzerinden online olarak sınavlarına girişlerini gerçekleştirmeye başladı. Bu kapsamda sabah saatlerinden itibaren açıköğretim öğrencileri "Açıköğretim ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman bitiyor?" sorularına ilişkin yanıtı merak kazandı.
ATA AÖF bütünleme sınavı ne zamana kadar devam edecek?
2020-2021 ATA AÖF bütünleme sınavı 28 Haziran - 03 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav pandemi nedeniyle online olarak yapılacak.
ATA AÖF bütünleme sınavına nasıl giriş yapılır?
ATA AÖF bütünleme sınavı online sınav sistemi 28 Haziran - 03 Temmuz 2021 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak. Öğrenciler, https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak bütünleme sınavına katılabilecekler.
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