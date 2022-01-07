ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihi

ATA-AÖF bütünleme sınavı 2022 ne zaman? Milyonlarca öğrencinin merak ettiği konuların başında yer alan 2018 ATA AÖF sınav tarihleri ne zaman? sorusunun yanıtı haberimizde.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi bütünleme sınavı tarihi için meraklı arayış başladı. ATA AÖF Güz ve Bahar Dönemi sınavlarından sonra uygulanacak olan 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman gerçekleşecek? ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri üniversitenin akademik takviminde yer alıyor.

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2022?

ATA AÖF vize sınavları 20-21 Kasım tarihleri aralığında tamamlandı. Sonuçlar ise 1 Aralık'ta erişime açıldı. ATA AÖF vize sınavlarını sona ermesinden sonra şimdi de öğrenciler ATA AÖF bütünleme sınav tarihini merak ediyor. ATA AÖF bütünleme sınavı 5-6 Şubat 2022 tarihleri yapılacak.