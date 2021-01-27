ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?
ATA AÖF bütünleme sınavı ile ilgili tüm gelişmeler öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınav sonuçları sonrasında gözler ATA – AÖF bütünleme sınavına çevrildi. ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? 2021 Atatürk Üniversitesi bütünleme takvimi...
ATA AÖF 2020-2021 Güz Yarıyılı Online Final Sınavı sonuçları sonrası bütünleme sınavları gündeme geldi. Final sınavında istedikleri başarıyı yakalayamayan öğrenciler bütünleme sınavlarının tarihine odaklandı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?
ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?
ATA AÖF bütünleme sınavı son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan güz dönemi final sınav sonuçlarında başarısız olan adaylar online olarak gireceği bütünleme sınavlarına hazırlanıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF bütünleme sınavı, 8-19 Şubat 2021 tarihlerinde uygulanacak…
ATA AÖF bütünleme sınavı online mı olacak?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) bütünleme sınavı 8-19 Şubat 2021 tarihlerinde uygulanacak. Sınavlar koronavirüs pandemisi sebebiyle online olarak gerçekleşecek.