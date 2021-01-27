ATA AÖF bütünleme sınavı nasıl yapılacak?
ATA AÖF 2020-2021 Güz Yarıyılı Online Final Sınavı sonuçları sonrası bütünleme sınavlarının nasıl yapılacağı merak ediliyor. ATA AÖF bütünleme sınavı online mı yoksa yüz yüze mi olacak? ATA AÖF bütünleme sınavı nasıl yapılacak?
ATA AÖF bütünleme sınavı ile ilgili tüm gelişmeler öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınav sonuçları sonrasında gözler ATA – AÖF bütünleme sınavına çevrildi.
ATA AÖF bütünleme sınavı nasıl yapılacak?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) bütünleme sınavı 8-19 Şubat 2021 tarihlerinde uygulanacak. Sınavlar koronavirüs pandemisi sebebiyle online olarak gerçekleşecek.
ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?
ATA AÖF bütünleme sınavı son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan güz dönemi final sınav sonuçlarında başarısız olan adaylar online olarak gireceği bütünleme sınavlarına hazırlanıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF bütünleme sınavı, 8-19 Şubat 2021 tarihlerinde uygulanacak.