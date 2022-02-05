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Eğitim Ata AÖF bütünleme sınav soru ve cevapları açıklandı mı?
Eğitim

Ata AÖF bütünleme sınav soru ve cevapları açıklandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bütünleme sınavları yüz yüze olarak 5-6 Şubat tarihlerinde tamamlanacak. Sınavlara girenler ise soru ve cevap anahtarlarının ne zaman ayın kaçında açıklanacağını araştırmaya başladı. ATA AÖF bütünleme sınav soruları 5-6 Şubat

Yeniakit Publisher
2022-02-05 17:35:00 -
Ata AÖF bütünleme sınav soru ve cevapları açıklandı mı?

Eğitim hayatlarını Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde sürdüren öğrenciler bütünleme sınavlarının soru ve cevap anahtarlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

Ata AÖF bütünleme sınav soru ve cevapları açıklandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bütünleme sınavları 5-6 Şubat tarihlerinde 3 oturum şeklinde gerçekleşecek. İlk gün oturumlarını tamamlayanlar ise soru ve cevap anahtarlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Bütünlemelerde 3.oturum 6 Şubat Pazar günü saat 09.30'da yapılacak. Bütünlemenin tüm oturumları tamamlandıktan sonra soru ve cevap anahtarlarının yayımlanması bekleniyor. 

 

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