Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, bütünleme sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?

Ata AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bütünleme sınavları 5-6 Şubat tarihlerinde 3 oturum şeklinde gerçekleşecek. Bütünlemelerde 3.oturum 6 Şubat Pazar günü saat 09.30'da yapılacak ve sınavlar tamamlanacak. ATA AÖF sınav sonuçlarının iki hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

ATA AÖF sınava girişte öğrencilerin yanlarında neler bulunması gerekiyor?

Sınava girerken yanınızda OBS ve AtaMeta uygulaması üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile maske, yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir.

Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınamayacaklardır.

Sınav binasına girmek için maske zorunludur. Sınav esnasında öğrencilerimiz maskelerini çıkarabilirler.