ATA AÖF bahar dönemi final sonuçları son dakika açıklandı mı? ATA AÖF final sınav sonuç ekanı!
ATA AÖF final sınavı 28 Mayıs ve 29 Mayıs tarihlerinde yapıldı. ATA AÖF final sınavına katılan öğrenciler bahar dönemi final sınav sonuçları için nefeslerini tuttu sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı ne zaman açıklanır? İşte ATA AÖF final sonuç sorgulama ekranı.
ATA AÖF final sınavı 28 Mayıs ve 29 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Sınava giren adaylar dört gözle ATA AÖF final sonuçları ekranı sorgulamakta. ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. ATA AÖF bahar yarıyılı vize sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapıldı ve sonuçlar 15 Nisan 2022 Cuma günü açıklandı.
ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
ATA AÖF final sonuçları için gözler resmi açıklamada "Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (01 Haziran 2022) saat 17.45'e kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın."
ATA AÖF kaydı nasıl yapılır?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde önlisans, lisans ve lisans tamamlama programları yürütülmektedir. Bu programlara;
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS),
İkinci Üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin),
Dikey Geçiş Sınavı (DGS),
Yatay Geçiş,
Lisans Tamamlama ve
Yabancı Uyruklu Statüsünde (ATAYÖS, Doğrudan başvuru ve İkinci Üniversite yolu ile) kayıt yaptırabilirsiniz.
ATA AÖF YKS ile hangi programlara kayıt yaptırabilirim?
Lisans Programları
Çocuk Gelişimi
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Grafik Sanatlar
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Tarih
Tekstil ve Moda Tasarımı
ATA AÖF Önlisans Programları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak yönetimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İslami İlimler
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler
DGS sonuçları ile ATA AÖF kayıt yaptırdım. Kaçıncı sınıftan başlayacağım?
DGS sonuçları ile ATA AÖF programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz üçüncü sınıftan öğrenimlerine devam ederler.
Yatay Geçiş ile ATA AÖF programlarına öğrenci alınıyor mu?
Fakülte bünyesinde yürütülen programlara AGNO ve merkezî yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapılmaktadır.