ATA AÖF bahar dönemi final sonuçları son dakika açıklandı mı? ATA AÖF final sınav sonuç ekanı!

ATA AÖF final sınavı 28 Mayıs ve 29 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Sınava giren adaylar dört gözle ATA AÖF final sonuçları ekranı sorgulamakta. ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. ATA AÖF bahar yarıyılı vize sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapıldı ve sonuçlar 15 Nisan 2022 Cuma günü açıklandı.

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF final sonuçları için gözler resmi açıklamada "Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (01 Haziran 2022) saat 17.45'e kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın."

ATA AÖF kaydı nasıl yapılır?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde önlisans, lisans ve lisans tamamlama programları yürütülmektedir. Bu programlara;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS),

İkinci Üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin),

Dikey Geçiş Sınavı (DGS),

Yatay Geçiş,

Lisans Tamamlama ve

Yabancı Uyruklu Statüsünde (ATAYÖS, Doğrudan başvuru ve İkinci Üniversite yolu ile) kayıt yaptırabilirsiniz.

ATA AÖF YKS ile hangi programlara kayıt yaptırabilirim?

Lisans Programları

Çocuk Gelişimi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Grafik Sanatlar

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tarih

Tekstil ve Moda Tasarımı

ATA AÖF Önlisans Programları

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgi Yönetimi

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İslami İlimler

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler

DGS sonuçları ile ATA AÖF kayıt yaptırdım. Kaçıncı sınıftan başlayacağım?

DGS sonuçları ile ATA AÖF programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz üçüncü sınıftan öğrenimlerine devam ederler.

Yatay Geçiş ile ATA AÖF programlarına öğrenci alınıyor mu?

Fakülte bünyesinde yürütülen programlara AGNO ve merkezî yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapılmaktadır.