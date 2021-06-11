ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 2021ATA AÖF OBS bahar dönemi bütünleme sınavı tarihi

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF Mayıs ayının 24'ünde başlayan final (bitirme) sınavları, 4 Haziran 2021 tarihinde sona ermişti. Öğrenciler, ATA AÖF sınav sonuçlarını merak ediyordu. ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler. Öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir.

ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

2021 ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 28 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ATA AÖF yaz okulu ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz okulu ile ilgili çalışmaları tamamlanmış ve Üniversitemiz senatosu tarafından yaz okulu açılması uygun görülmüştür. Yaz okulunun takvim ve uygulama esasları ile ilgili detaylı bilgilendirme kısa süre sonra www.ataaof.edu.tr web sayfası üzerinden ve resmi sosyal medya hesaplarından yapılacaktır.

ATA AÖF sınavları nedir? ATA AÖF sınavları nasıl yapılır?

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için birer adet ara, yarıyıl sonu, bütünleme sınavları yapılmaktadır.

ATA AÖF ara sınavları nedir?

Fakültemizde ara sınavlar, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınav, dönem sonu not ortalamasını %30 oranında etkilemektedir.

ATA AÖF yarıyıl sonu sınavı nedir?

Fakültemizde yarıyıl sonu sınavları, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavları dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkilemektedir.

ATA AÖF bütünleme sınavı nedir?

ATA AÖF bütünleme sınavı da yarıyıl sonu sınavı gibi il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınavdan alınan puan yarıyıl sonu sınav notunun yerine geçer ve dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkiler.

ATA AÖF üç ders sınavı nedir?

ATA AÖF üç ders sınavı gerçekleştirilmektedir.