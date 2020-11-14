  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor At yarışları: Cumhuriyet Kupası Koşusu
Spor

At yarışları: Cumhuriyet Kupası Koşusu

Koşuyu, Sabri Aksu'nun sahibi olduğu ve Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı "Demirperde" isimli at kazandı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 17:31:31 -
At yarışları: Cumhuriyet Kupası Koşusu

ANKARA (AA) - At yarışlarında Cumhuriyet Kupası Koşusu'nu Sabri Aksu'nun sahibi olduğu ve Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı "Demirperde" isimli at kazandı.

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda bin 600 metrelik çim pistte yapılan koşuya, 3 yaş ve yukarı safkan Arap atları katıldı.

Birinciye 1 milyon 680 bin lira para ödülünün verildiği koşuda, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Demirperde" isimli at, 1.45.44'lük derecesiyle birinci oldu.

Koşuda Hışman Çizik'in bindiği "Oğuzboylu" adlı at 1.45.63'lük zamanıyla ikinci, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Sürgüntay" isimli at ise 1.45.78'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Kekeç vefat etti
Gündem

Ahmet Kekeç vefat etti

Yeni tip koronavirüs tedavisi gören Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç vefat etti
Cem Özer kendini nimetten saydı! ‘Erdoğan’ iddiası gündem oldu
Gündem

Cem Özer kendini nimetten saydı! ‘Erdoğan’ iddiası gündem oldu

Daha önce yaşadığı ahlaksız ilişki ve Said Nursi gibi önemli ilim insanlarına yönelik tepki çeken ifadeleri nedeniyle gündem olan Cem Özer i..
Askeri temas sonrası Türkiye'den Rusya açıklaması
Gündem

Askeri temas sonrası Türkiye'den Rusya açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığı'ndaki teknik görüşmeler tamamlan..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay