At kestanesinin faydaları neler şah damarınıza sürerseniz! Duyan markete koştu! 2 kat daha etkili

At kestanesini bilmeyen yoktur. Cilde birçok faydası bulunan at kestanesinin sağlığa olan faydalarını duymuş muydunuz? Çok güçlü bir antioksidan olan at kestanesi alternatif tıpta sıklıkla kullanılmakta ve birçok derde derman olmaktadır. At kestanesinin özellikle şah damarına sürüldüğünde öyle bir yararı varki duyunca şaşıp kalacaksınız. Peki at kestanesinin faydaları neler? İşte merak ettiğiniz soruların yanıtları elmaelma.com'da.

Vücut ağrılarını dindiriyor

At kestanesi 1500'lü yıllarda keşfedilmiştir. O zamandan günümüze kadar alternatif tıpta kullanılan at kestanesinin cilt bakımından tutunda sağlığa kadar pek çok alanda faydası olduğu ortaya çıkmıştır. İçerisinde B1, C, K ve P vitaminleri bulunduran at ketanesi vücut ağrılarının dindirilmesinden tutun da kas ağrılarının iyileştirilmesine kadar pek çok konuda fayda sağlamaktadır. At kestanesinin yağı da ezilerek çıkarılan bir yağdırç Bu yağ yaşlanmayı geciktirir ve bunun yanı sıra kozmetik sanayinde de sıklıkla tercih edilmektedir.

Birçok faydası bulunuyor

ÖNE ÇIKAN VİDEO

At kestanesi vücuttaki iltihaplı enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olır. Bunun yanı sıra eklem ve kemiklerde romatizma ya da iltihaplanmada kaynaklı ortaya çıkan ağrıları dindirir.

Şah damarınıza sürerseniz...

At kestanesi şah damarı, alın ve ayak tabanlarına sürüldüğünde vücuttaki kan dolaşımını düzenleyerek sinirlerin beyne daha iyi iletilmesini destekler. Kronik stres ve yorgunluğu önler. Bunun yanı sıra kan dolaşımını düzenlendiğinden damarların tıkanmasını önler.

Sarkan derileri topluyor

İçerdiği apigenin sayesinde sarkan derileri toparlar. Kırışıklığı önleyerek yaşlılığı engeller.

Vücuttaki toksinleri atıyor

At kestanesi yağını koltukaltınıza sürerseniz terleme yaparç Böylece vücudunuzdaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Bu da dolayısıyla üst solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olur.

Cildin yenilenmesini sağlıyor

Yağı saç dökülmesini önler. Ayrıca cildin yenilenmesini destekleyerek lekeleri giderir.

Kremi nasıl hazırlanıır?

Yarım kilo at kestanesini soyup iyice dövünüz içerisine bir şişe elma sirkesi ekleyip güneş görmeyen bir alanda 20 - 25 gün bekletin. Daha sonra ağrıyan bölgenize uygulayabilirsiniz. At kestanesi günde en az bir kez uygulanır. Hepsi bu kadar!

At kestanesi çayı nasıl yapılır?

Kabuğu kaynatılıp tüketilebilir. Ezilmiş kabuklardan bir yemek kaşığı 3 su bardağı su eklenerek kaynatılır. 2 saat bekletilen bu su süzülerek tüketilebilir. Ani ateşlenme, hazımsızlık, yemek borusu kanseri ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi gelir.