Asya’nın siyasi partileri Ukrayna için barış istedi

İstanbul’da düzenlenen kurulda güvenlikten ekonomiye, iklimden çatışmalara kadar konular ele alındı. Çin, Rusya, G.Kore, Hindistan, Moğolistan, Endonezya, Özbekistan ve Filipinler’in de aralarında yer aldığı 33 Asya ülkesinden onlarca siyasi parti temsilcisi, bölgede ve dünyada yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerini paylaştı. Genel Kurul sonunda yayınlanan ve Pakistanlı senatör Mushahid Hussain Seyed tarafından okunan İstanbul Deklarasyonu’nda, Asya ülkelerinin her birinin diğerinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermeyi kabul ettiği ve iç işlerine karışmamayı taahhüt ettiği ifade edildi.